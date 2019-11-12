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Военнослужащие Минобороны России вернулись в пункты постоянной дислокации после учения «Стрела Дружбы-2019»

Более 100 зенитчиков Вооруженных Сил Российской Федерации прибыли в пункты постоянной дислокации после участия в совместном российско-египетском учении войск противовоздушной в обороны «Стрела Дружбы-2019» под Каиром.

В течение 13 дней военнослужащие России и Египта обменивались опытом боевой работы на зенитных ракетных комплексах и самоходных установках, а также выполнили боевые задачи по отражению удара воздушного нападения противника с выполнением боевых стрельб подразделений ПВО в сложных условиях пустынной местности.

Все воздушные цели были успешно уничтожены совместными российско-египетскими расчетами.

К учению были привлечены совместные дивизионы ЗРК «Бук-М2Э», «Тор-М2Э» и зенитных самоходных установок «Шилка-М4», переносных ЗРК «Игла-С» российского производства.

Совместное учение было организовано в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2019 год и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

В совместном учении от Министерства обороны Российской Федерации принимало участие более 100 военнослужащих подразделений ПВО Южного военного округа, дислоцированных в Волгоградской области, Краснодарском крае, Крыму и Северной Осетии.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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