Саперы в Чечне перевыполнили план по разминированию и очистке местности от взрывоопасных предметов

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Инженерные подразделения Южного военного округа перевыполнили план работы по сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов в Чечне и Ингушетии на 40% от годового плана.

Личный состав саперных подразделений выполняет задачи в защитных костюмах сапера ОВР-2 «Сокол». Для разминирования военнослужащие применяют бронированные машины разминирования БМР-М на базе танка Т-72 с колейным минным тралом, инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун».

К разминированию и сплошной очистке горно-лесистой местности от ВОП привлечены более 150 военнослужащих инженерных соединений и воинских частей ЮВО, задействовано более 40 единиц военной и специальной техники. Кроме того, к работе привлечены специалисты минно-розыскной службы со специально обученными минно-розыскными собаками.

Всего в этом году саперы ЮВО обследовали более 1,1 тыс. га территории Чечни и Ингушетии, обнаружив при этом более 2 тыс. взрывоопасных предметов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа