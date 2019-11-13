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Юнармейцы Ростова-на-Дону приняли участие в тактических занятиях по программе подготовки военных разведчиков

В Кумженской роще юнармейцы клуба «Юный моряк» Дворца творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону и «Молодежного морского клуба» приняли участие в тактических занятиях по программе подготовки военных разведчиков.

Занятия провели опытные инструкторы, ветераны бригады специального назначения Южного военного округа Александр Субботин, Александр Хачатуров и начальник штаба регионального отделения движения Карасев Игорь.

Ребята отработали действия в составе разведгруппы, правила организации поиска, налета и засады, приемы индивидуальной маскировки, владение радиосвязью. В завершении занятий состоялись соревнования по страйкболу.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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