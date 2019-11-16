Молодые экипажи Су-24М уничтожили противника под Волгоградом
Молодые офицеры авиаполка ЮВО выполнили учебно-боевые задачи в ходе летной подготовки в Волгоградской области.
Экипажи самолетов-разведчиков Су-24М провели разведку местности, в ходе которой обнаружили колонну военной техники и командный пункт условного противника, после чего уничтожили групповые наземные цели, имитирующие легкую бронетехнику, выполнили маневры по уклонению от истребительной авиации, а также совершили посадку на незнакомом аэродроме.
Полеты были проведены на высотах от 200 м до 1 тыс. м, на скорости до 1 тыс. км/ч. За время занятий было совершено около 20 самолетовылетов.
На занятиях был задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационного полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.
Источник: Пресс-служба Южного военного округа
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