Саперы уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный возле поселка Паньшино Волгоградской области

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Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили снаряд, найденный в Городищенском районе Волгоградской области.

Заявка на разминирование в мотострелковое соединение ЮВО поступила через военный комиссариат Волгоградской области. Опасная находка была обнаружена поисковиками-любителями при проведении поисковых работ 2 км южнее от поселка Паньшино.

Специалистами группы разминирования боеприпас был классифицирован как 82-мм минометный снаряд времен Великой Отечественной войны.

Саперы транспортировали снаряд на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

С начала года специалистами группы разминирования соединения ЮВО было уничтожено более 2,6 тыс. боеприпасов различного калибра.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа