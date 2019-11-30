/Военные новости/

Саперы уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный возле поселка Паньшино Волгоградской области

Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили снаряд, найденный в Городищенском районе Волгоградской области.

Заявка на разминирование в мотострелковое соединение ЮВО поступила через военный комиссариат Волгоградской области. Опасная находка была обнаружена поисковиками-любителями при проведении поисковых работ 2 км южнее от поселка Паньшино.

Специалистами группы разминирования боеприпас был классифицирован как 82-мм минометный снаряд времен Великой Отечественной войны.

Саперы транспортировали снаряд на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

С начала года специалистами группы разминирования соединения ЮВО было уничтожено более 2,6 тыс. боеприпасов различного калибра.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Военные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Русфонд обращается за помощью...

Следователи задержали первого замначальника Свердловского СК за взятку

С начала призыва «Осень-2019» в войска ЮВО отправлено более 12 тыс. человек

Саперы уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный возле поселка Паньшино Волгоградской области

Вертолет разбился под Новороссийском

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!