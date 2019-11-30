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С начала призыва «Осень-2019» в войска ЮВО отправлено более 12 тыс. человек

За два месяца призыва «Осень-2019» со сборных пунктов военных комиссариатов субъектов РФ, расположенных в зоне ответственности Южного военного округа (ЮВО), в войска отправлено более 12 тыс. человек.

Свыше 30% призывников уже имеют водительские права категории «С».

«Важный элемент в учебно-боевой подготовке зимнего периода обучения – это комплектование в воинских частях должностей водителей», – отметил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

В воинских частях округа для желающих освоить данную профессию проводится подготовка новобранцев по программе водителей категории «С». Около тысячи новобранцев уже приступили к практическим занятиям.

В целях реализации этой задачи командиры соединений и воинских частей ЮВО организовали тесное взаимодействие с региональными отделениями ДОСААФ.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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