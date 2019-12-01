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В Армении военнослужащим российской военной базы вручили ключи от современной военной техники

В парках боевых машин российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, в торжественной обстановке проведен ритуал закрепления штатного вооружения за прибывшими новобранцами.

Командиры подразделений вручили механикам-водителям башенные ключи от танков Т-72Б, боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-80, водителям автомобилей КамАЗ, Урал, УАЗ передали ключи от замка зажигания и формуляры. За экипажами и расчетами были закреплены бронеавтомобили «Тигр», разведывательные химические машины РХМ-6, средства связи «Аурига», «Азарт» и комплексы беспилотных летательных аппаратов.

Военнослужащие мотострелкового и авиационного соединений в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах получили снайперские винтовки Драгунова, специальное оружие, автоматы и пулеметы Калашникова.

В торжественном мероприятии, приуроченном к началу учебного периода, приняли участие более 2 тыс. военнослужащих, задействовано более 500 единиц военной современной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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