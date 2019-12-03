Экипажи новейших Су-25СМ3 на Кубани нанесли удары по аэродромам противника

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Экипажи эскадрильи авиационного полка Южного военного округа, базирующегося на Кубани, на новейших штурмовиках Су-25СМ3 отработали нанесение ударов по аэродромам условного противника.

При выполнении лётно-тактических заданий летчики осваивали способы скрытного преодоления войсковой противовоздушной обороны (ПВО) условного противника в степной и горно-лесистой местности и внезапного нанесения ударов по целям.

Выход на поражение целей выполнялся на предельно малых высотах вне зоны обнаружения ПВО с применением противозенитного маневрирования.

При поражении наземных объектов летчики имитировали применение полного спектра авиационного вооружения в зависимости от характера цели.

Также штурмовики применяли управляемые и неуправляемые ракеты по целям, находящимся в прямой видимости и по заданным координатам.

Для выполнения задач в рамках плановой летной подготовки авиации округа было задействовано более 200 военнослужащих летного и инженерно-технического состава, а также порядка 10 штурмовиков Су-25СМ3.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа