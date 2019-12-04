Молодые экипажи бомбардировщиков отработали первые летно-тактические задания под Волгоградом

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Молодые экипажи бомбардировщиков авиационного полка Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, выполнили первые летно-тактические задания в зимнем периоде обучения.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М выполнили около 100 электронных пусков неуправляемых авиационных ракет и бомб по групповым наземным мишеням, имитирующим колонны бронетехники условного противника. В течение летных смен совершено более 20 самолетовылетов.

Кроме того, экипажи бомбардировщиков отработали совершение маневра по преодолению зоны ПВО условного противника и уходу от ответного огня.

На занятия привлекался весь летный и инженерно-технический состав полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа