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Более 50 школьников Краснодарского края торжественно вступили в ряды «Юнармии»

Более 50 школьников Краснодарского края торжественно вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Торжественная церемония прошла на территории соединения спецназа Южного военного округа (ЮВО), где была организована выставка современных образцов вооружения и военной техники.

Военнослужащие спецназа продемонстрировали бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», новейшие образцы стрелкового оружия отечественного производства, мобильные средства связи, а также новейшие средства оказания первой медицинской помощи.

Мероприятие завершилось праздничным концертом с участием творческих коллективов района и музыкального коллектива воинской части.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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