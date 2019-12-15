В Сочи в зенитном ракетном соединении ЮВО состоялось торжественное приведение к Военной присяге новобранцев осеннего призыва

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В Сочи в зенитном ракетном соединении армейского объединения ВВС и ПВО Южного военного округа состоялось торжественное приведение к Военной присяге новобранцев осеннего призыва текущего года.

На плацу воинской части в присутствии родных и близких военнослужащие с оружием в руках присягнули на верность Родине и поклялись достойно исполнять свой воинский долг.

После проведения воинского ритуала все гости торжества были приглашены на экскурсию по территории военного городка, в ходе которой им продемонстрировали солдатские казармы и столовую, а также ознакомили с бытом и рационом питания военнослужащих.

По завершении мероприятия офицеры соединения провели беседы с родителями новобранцев и ответили на вопросы, касающиеся порядка и условий прохождения военной службы.

В течение месяца до принятия присяги военнослужащие осваивали начальную общевойсковую подготовку: изучали воинские уставы и общие обязанности военнослужащих, боевые характеристики оружия, основы и правила стрельбы.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа