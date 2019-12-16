Танкисты мотострелкового соединения уничтожили 70 машин противника на горных склонах в Чечне

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Танкисты мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Чечне, уничтожили 70 машин условного противника на горных склонах Кавказского хребта.

Разведка ротной тактической группы обнаружила на горных склонах более 70 машин условного противника, после чего командир ротной тактической группы принял решение на уничтожение бронемашин экипажами танков.

Подразделения тактической группы были приведены в полную боевую готовность и совершили марш в составе механизированных колонн в район выполнения учебно-боевых задач на общевойсковой полигон Гвардеец.

Танкисты уничтожили машины условного противника из пушек современных танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м.

Каждый экипаж танкового взвода выполнил задачу танка-разведчика в системе разведывательно-огневого контура, а также поразил цели на дальних рубежах из закрытых огневых позиций.

В мероприятиях огневой подготовки участвует свыше 1,2 тыс. военнослужащих и задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники. Итогом полевого выхода станут двусторонние ротные тактические учения. Учения проводятся в двустороннем формате в соответствии с указаниями командующего войсками ЮВО.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа