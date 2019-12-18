Военнослужащие в Ставропольском крае установили мировой рекорд

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Более 100 военнослужащих железнодорожного соединения Южного военного округа, дислоцированного в Ставропольском крае, приняли участие в установлении мирового рекорда «Наибольшее количество человек, одновременно стоящих в планке».

Для установления рекорда России и его регистрации более 5 тыс. человек должны простоять в планке более минуты.

Мероприятие проведено администрацией города Невиномысска и нацелено на популяризацию здорового образа жизни и привлечение людей к регулярным занятиям спортом.

Военнослужащие соединения ЮВО регулярно проводят спортивно-массовые мероприятия и участвуют в соревнованиях разного уровня, а положение тела в планке более 70% личного состава могут продержать не менее 4 минут.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа