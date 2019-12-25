Боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» уничтожили крылатые ракеты противника в Ростовской области

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Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа отразили авиаудар условного противника в ходе тактического учения по охране важных объектов на территории Ростовской области.

Зенитный ракетный дивизион совершил в указанный район марш, в ходе которого военнослужащие уничтожили условные диверсионно-разведывательные группы, отработали действия личного состава при налетах авиации, преодолении участков заражения, различных заграждений и естественных препятствий.

В назначенном районе зенитчики развернули комплексы на неподготовленных позициях, отработали действия по доведению и получению сигнала о нарушении воздушных границ группой летательных аппаратов условного противника. Расчеты выполнили нормативы по поиску, обнаружению, захвату и сопровождению воздушных целей, распределению целей и наведению ракет.

Для усложнения задачи была смоделирована ситуация запуска крылатых ракет самолетами условного противника, расчеты комплексов С-400 «Триумф» провели успешные электронные пуски, уничтожив все воздушные цели.

В свою очередь расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» взяли под контроль воздушное пространство в районе позиций

С-400 «Триумф» и выполнили задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению малоразмерных целей, имитирующих беспилотники противника и малогабаритные вертолеты, проводящие разведку местности.

Особое внимание было уделено отработке военнослужащими электронных пусков в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа