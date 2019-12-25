Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области

/Военные новости/

Военнослужащий-контрактник погиб во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Проходили учения, один военнослужащий погиб от огнестрельного ранения", — сказал собеседник.

По словам источника, предварительной причиной ЧП стало неосторожное обращение с оружием. Военные медики пытались спасти военнослужащего, но ранение оказалось смертельным. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/incidents/43414516/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink