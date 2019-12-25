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Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области

Военнослужащий-контрактник погиб во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Проходили учения, один военнослужащий погиб от огнестрельного ранения", — сказал собеседник.
По словам источника, предварительной причиной ЧП стало неосторожное обращение с оружием. Военные медики пытались спасти военнослужащего, но ранение оказалось смертельным. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/incidents/43414516/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

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Категория: Новости / Военные новости

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