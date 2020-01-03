Военнослужащие КФл ликвидировали последствия применения условным противником оружия массового поражения

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На кораблях Каспийской флотилии прошло плановое учение подразделений радиационной, химической и биологической защиты по ликвидации последствий применения условным противником оружия массового поражения.

По легенде учения во время перехода кораблей из одного пункта базирования в другой, аппаратурой радиационного и химического контроля было выявлено радиоактивное заражение местности. Подразделения РХБ защиты были подняты по тревоге для деактивации зараженных участков.

Военнослужащие выполнили нормативы по работе с индивидуальными средствами химической и биологической защиты – фильтрующих и изолирующих противогазов и комплектов защитной одежды (КЗО), а также провели дозиметрический контроль и учет уровня радиации, обработку корпуса корабля деактивационными средствами.

Для предотвращения воздействия поражающих факторов на личный состав, все боевые посты и командные пункты были полностью загерметизированы.

В учении были задействованы экипажи ракетных кораблей «Татарстан» и «Дагестан», а также малого ракетного корабля «Град Свияжск».

Источник: Пресс-служба Южного военного округа