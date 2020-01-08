Военные комиссариаты завершили отправку призывников «Осень-2019»

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Военные комиссариаты субъектов Российской Федерации, на территории которых дислоцированы войска Южного военного округа (ЮВО) досрочно завершили отправку призывников «Осень-2019». Всего в ходе весеннего призыва на военную службу направлено более 27,6 тыс. граждан.

В Вооруженные Силы России поступило около 24 тыс. призывников, из них более 10 тыс. новобранцев убыли в соединения и воинские части ЮВО.

Наибольшее количество призывников – свыше 5 тыс. – направил в войска военный комиссариат Ставропольского края.

В ЮВО отмечается устойчивая тенденция к снижению количества граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, за последние четыре года эта цифра уменьшилась в 3,5 раза.

Отправку новобранцев к местам прохождения военной службы проводили 15 сборных пунктов субъектов Российской Федерации. Призывники до мест службы доставлялись автомобильным, железнодорожным транспортом, самолетами военно-транспортной и гражданской авиации.

Наиболее организовано мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, проведены в Краснодарском, Ставропольском краях, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Крыму.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа