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В Сочи зенитчики и военные полицейские отразили нападение бандформирований

В Сочи личный состав подразделения военной полиции Южного военного округа совместно с военнослужащими зенитного ракетного соединения отразили нападение условного незаконного вооруженного формирования на контрольно-пропускной пункт воинской части.

По замыслу учения, проводимого в рамках тренировки дежурного подразделения, группа НВФ предприняла попытку проникновения на территорию военного городка с целью завладения оружием и техникой.

Дежурная смена по КПП не допустила прорыва условного противника и подняла по тревоге подразделение оперативного реагирования на кризисные ситуации соединения.

Далее военнослужащие в составе оперативных групп заблокировали район операции и уничтожили «боевиков». После чего были отработаны действия по эвакуации условно раненого военнослужащего и оказанию ему первой медицинской помощи. 

Для подготовки личного состава к действиям в условиях шумовых и стрессовых ситуаций на тренировке было использовано около 2,5 тыс. имитационных средств – холостые боеприпасы к стрелковому оружию, дымовые и тротиловые шашки.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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