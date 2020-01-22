Впервые экипаж нового противодиверсионного катера КФл «Юнармеец Дагестана» приступил к выполнению задач в море

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В корабельных соединениях и воинских частях Каспийской флотилии экипаж противодиверсионного катера Каспийской флотилии «Юнармеец Дагестана» впервые с момента включения его в 2019 году в состав Военно-Морского Флота России приступил к выполнению задач в море.

Противодиверсионный катер «Юнармеец Дагестана» проекта 21980 (тип «Грачонок») принял участие в тренировочных мероприятиях по отработке действий по тревоге в пункте базирования «Махачкала» (Республика Дагестан).

Экипаж впервые успешно отработал элементы курсовой задачи К-1, в ходе которой успешно выполнил мероприятия по приготовлению к бою и походу.

Действия экипажа «Юнармейца Дагестана» были высоко оценены командованием КФл, а также командирами корабельных соединений и кораблей.

«Юнармеец Дагестана» предназначен для борьбы с диверсионными силами и средствами противника.

Также экипажи кораблей и судов КФл в ходе тренировок выполнят действия по экстренной подготовке кораблей к выходу в море и готовности к применению оружия по условным целям, организации противовоздушной обороны, проведут тренировки по борьбе за живучесть кораблей.

К тренировке, которая продлится до конца текущей недели, привлечено более 30 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа