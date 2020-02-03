В Краснодарском крае расчеты уникальных ЗРС С-300 провели учения по отражению воздушной атаки условного противника

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В Краснодарском крае состоялось тактическое учение с зенитно-ракетным соединением ПВО Южного военного округа, оснащенного уникальной зенитно-ракетной системой ЗРС С-300.

В ходе учения расчеты и подразделения управления совершили марш в район проведения условных пусков ракет. На маршруте следования расчеты

С-300 отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодолели зараженный участок местности, выполнили ряд специальных нормативов.

Затем личный состав выполнил развертывание пусковых установок, отработал электронные пуски ракет по воздушным целям, имитирующим средства воздушного нападения условного противника в одном из районов Кубани.

Данная ЗРС вобрала в себя все перспективные разработки отечественного военно-промышленного комплекса. Она обладает уникальными характеристиками, которые обеспечивают ведение как противовоздушной, так и противоракетной обороны, и способна успешно бороться со всеми существующими в мире типами ракет средней дальности.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа