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В Адыгее артиллеристы выполнили массированный огневой удар с помощью беспилотной авиации

На полигоне Майкопский в Адыгее артиллеристы соединения Южного военного округа выполнили массированный огневой удар по наступающему условному противнику, применив комплекс разведки управления и связи «Стрелец».

Расчеты боевых машин проводили стрельбы по одиночным и групповым целям на дальность до 15 км из самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град-М», минометов «Сани».

Особое внимание во время стрельбы было уделено взаимодействию с расчетами беспилотной авиации, а также действиям командиров при принятии решений на огневое поражение целей с учетом особенностей местности и корректировке огня артиллерии на основании поступающих разведданных о местонахождении военной техники и живой силы условного противника.

В стрельбах приняли участие более 200 военнослужащих ЮВО и было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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