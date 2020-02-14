Стартовал оперативно-мобилизационный сбор с командирами соединений и воинских частей округа

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Занятия с участниками оперативно-мобилизационного сбора Южного военного округа проходят на базе штаба ЮВО, а также ряда воинских частей и учреждений Ростовского-на-Дону гарнизона.

В течение двух дней командиры соединений и воинских частей ЮВО ознакомятся с системой деятельности регионального центра управления оперативно-стратегического командования, структурой и организацией работы повседневных пунктов управлений и служб военного округа, а также алгоритмом действий при выполнении ими задач по предназначению.

На примере одной из воинских частей, сформированных в составе 150-й мотострелковой дивизии, участникам сбора продемонстрируют порядок выполнения мероприятий повседневной деятельности, а также возможные варианты выполнения подразделениями задач по разрешению различных кризисных ситуаций.

К участию в оперативно-мобилизационном сборе привлечено более 500 командиров соединений и воинских частей округа, а также их заместителей.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа