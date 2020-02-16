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Психологи 49-й общевойсковой армии с начала текущего года провели около 100 мотивационных тренингов

Психологи 49 общевойсковой армии Южного военного округа с начала текущего года провели около 100 различных групповых и индивидуальных тренингов с военнослужащими, направленными на повышение морально-психологического климата в воинских коллективах.
Объем работы военных психологов существенно возрастает в связи с постоянным ростом числа граждан, желающих поступить на военную службу по контракту в соединения ЮВО. В течение 2019 года психологические проверки и тестирования прошли около 10 тыс. военнослужащих, на их основании были составлены персональные рекомендации командирам подразделений по организации учебно тренировочного процесса. Кроме того, для эмоциональной разгрузки военнослужащих, помощи при адаптации в новом коллективе в пунктах постоянной дислокации, на различных учениях и маршах в течение всего года будут функционировать мобильные пункты психологической работы.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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