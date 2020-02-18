/Военные новости/

В военкоматах Астраханской области и Республике Дагестан усилена работа с ветеранами Великой Отечественной войны

В Астраханской области и Республике Дагестан силами работников районных и областных военкоматов ведется работа по оказанию ветеранам Великой Отечественной войны всесторонней поддержки помощи на регулярной основе.
Реализуется комплекс мероприятий по проверка материально-бытовых условий жизни ветеранов, вдов, тружеников тыла, проведение их диспансерного обследования и учета состояния их здоровья. В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Астрахани и Махачкале будут организованы церемонии торжественного вручения ветеранам юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». С участием ветеранов планируются провести тематические классные часы, уроки мужества, дни памяти, вечера воспоминаний, выставки макетов оружия и копий государственных наград времен войны. Также совместно с военкоматами активное участие в поддержке ветеранов принимают работники органов исполнительной и законодательной власти регионов и члены Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», ребята закрепляются за каждым ветераном.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

Просмотров: 77 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Военные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Владимир Синяговский: Необходимо оказывать всевозможную поддержку малоимущим семьям

Владимир Синяговский: Предлагаемые на поправки в федеральное законодательство, которые нами рассмотрены во втором чтении, прежде всего, направлены на решение задач, связанных с обеспечением государственной безопасности

О реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Новороссийска

Служба «Безопасный город» Новороссийска ежедневно обрабатывает более тысячи обращений

Прокурор края принял участие в рассмотрении Староминским районным судом искового заявления в защиту интересов ветерана Великой Отечественной войны

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!