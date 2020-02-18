В военкоматах Астраханской области и Республике Дагестан усилена работа с ветеранами Великой Отечественной войны

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В Астраханской области и Республике Дагестан силами работников районных и областных военкоматов ведется работа по оказанию ветеранам Великой Отечественной войны всесторонней поддержки помощи на регулярной основе.

Реализуется комплекс мероприятий по проверка материально-бытовых условий жизни ветеранов, вдов, тружеников тыла, проведение их диспансерного обследования и учета состояния их здоровья. В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Астрахани и Махачкале будут организованы церемонии торжественного вручения ветеранам юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». С участием ветеранов планируются провести тематические классные часы, уроки мужества, дни памяти, вечера воспоминаний, выставки макетов оружия и копий государственных наград времен войны. Также совместно с военкоматами активное участие в поддержке ветеранов принимают работники органов исполнительной и законодательной власти регионов и члены Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», ребята закрепляются за каждым ветераном.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа