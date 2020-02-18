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Более 200 военнослужащих Каспийской флотилии членов их семей приняли участие во всероссийском проекте «Дорога памяти»

В Астраханской области и Республике Дагестан более 200 военнослужащих Каспийской флотилии (КФл) и членов их семей приняли участие во всероссийском проекте «Дорога памяти».
Военнослужащие соединений и воинских частей КФл в течении текущего месяца подали заместителям командиров по военно-политической работе данные о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны на специально разработанных бланках-формулярах. Также военнослужащие с членами своих семей самостоятельно внесли сведения более чем о 250 близких родственниках-участниках Войны на интернет- портале «Дорога памяти». После обработки все информационные материалы и фотографии будут размещены в мультимедийной галерее «Дорога памяти» на территории Главного храма Вооруженных Сил России. Музей начнет свою работу в 2020 году в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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