Более 200 военнослужащих Каспийской флотилии членов их семей приняли участие во всероссийском проекте «Дорога памяти»

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В Астраханской области и Республике Дагестан более 200 военнослужащих Каспийской флотилии (КФл) и членов их семей приняли участие во всероссийском проекте «Дорога памяти».

Военнослужащие соединений и воинских частей КФл в течении текущего месяца подали заместителям командиров по военно-политической работе данные о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны на специально разработанных бланках-формулярах. Также военнослужащие с членами своих семей самостоятельно внесли сведения более чем о 250 близких родственниках-участниках Войны на интернет- портале «Дорога памяти». После обработки все информационные материалы и фотографии будут размещены в мультимедийной галерее «Дорога памяти» на территории Главного храма Вооруженных Сил России. Музей начнет свою работу в 2020 году в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа