Штурмовые отряды спецназа на Кубани провели десантирование в глубоком тылу противника
На Кубани в ходе проведения тактико-специального учения соединения специального назначения Южного военного округа была осуществлена скрытая переброска штурмовых отрядов в заданный район на бронеавтомобилях «Рысь» и «Тигр».
Военнослужащие в полной экипировке совершили 15-километровый марш-бросок по пересеченной местности в район проведения специальной операции.
По замыслу учения населенный пункт, состоящий из 10 жилых домов и объектов инфраструктуры, был захвачен условным противником. Штурмовые отряды блокировали населенный пункт и уничтожили врага.
Перед началом активных действий была проведена разведка местности с использованием беспилотной авиации. Спецназ также отработал разведывательно-поисковые действия, в результате чего были получены данные о «противнике».
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, при штурме позиций условного противника использовались имитационные мины ИМ-100М и средства задымления.
В тактико-специальном учении принимали участие около 150 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 10 единиц вооружения и военной техники.
Источник: Пресс-служба Южного военного округа
Категория: Новости / Военные новости