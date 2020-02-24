В Армении в День Защитника Отечества в отряд «Юнармии» вступили 20 детей военнослужащих

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В рамках празднования Дня Защитника Отечества 20 детей военнослужащих российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, вступили в ряды отряда Всероссийского молодежного военно-патриотического движения «Юнармия».

Командир соединения полковник Николай Мартынюк после торжественной клятвы юнармейцев вручил школьникам удостоверения, нагрудные значки и шевроны «Юнармии».

Координационной совет под руководством заместителя командира соединения по военно-политической работе полковника Александра Шувалова, в который входят военнослужащие ЮВО и члены их семей, ветераны и представители российских общественных организаций регулярно проводят мероприятия военно-патриотического и культурного воспитания молодежи.

На сегодняшний день это шестая группа детей, вступивших в ряды школьного отряда Юнармии, созданного на базе школы №19 Минобороны России в Гюмрийском военном гарнизоне. Общая численность юнармейцев базы в Ереванском и Гюмрийском военных гарнизонах составляет около 300 детей.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа