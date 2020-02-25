Саперы провели учение по управлению минными полями в горах Кавказа

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На горном учебно-тренировочном комплексе Кобу-Баши в Карачаево- Черкесии военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного

военного округа провели тактико-специальное учение по управлению минными полями.

Специалисты осуществили подрывы взрывоопасных предметов огневым и электрическим способами, провели инженерную разведку местности, возвели фортификационные сооружения, а также выполнили упражнения по вождению специальной и автомобильной техники в условиях горного рельефа местности.

Особое внимание в ходе занятий было уделено обнаружению взрывоопасных предметов в скальной породе с помощью новейшего бесконтактного миноискателя «Коршун», возможности которого позволяют обнаруживать взрывные устройства на дальности до 30 м, как в грунте и снегу, так и в различных конструкциях и за преградами. Всего к занятиям было привлечено свыше 200 саперов ЮВО и около 10 единиц специальной военной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа