В войсках Южного военного округа началось формирование «Эшелона Победы»

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В войсках Южного военного округа приступили к подготовке вагонов железнодорожного состава передвижной агитационно-пропагандистской акции «Эшелон Победы» в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

В четырех багажных вагонах будут установлены экспозиции «Оборона Севастополя», «Битва за Кавказ», «Современная армия», «Сталинградская битва», а также размещен пункт оцифровки данных проекта «Дорога Памяти». На шести открытых платформах планируется установить образцы техники и вооружения периода Великой Отечественной войны, включая танк Т-34-85, ИС-3, реактивную систему БМ-13 «Катюша», артиллерийские орудия ЗИС-3, БС-3, Д-1 и зенитную пушку АЗП-39. Седьмая платформа будет оборудована под сцену для выступлений творческих коллективов ансамблей песни и пляски ЮВО и Черноморского флота. В двух крытых вагонах – теплушках будут представлены тематические экспозиции, посвященные военным медикам и подразделениям «СМЕРШ». В оставшихся пяти вагонах разместится административно- технический и творческий состав участников Акции. Для организации питания в состав эшелона включен вагон-ресторан.

Сформированный состав планируется подать на железнодорожную станцию города Батайска Ростовской области 21 апреля 2020 года, откуда будет дан старт Акции. «Эшелон Победы» проследует по всей территории ЮВО, делая остановки в Городах-Героях, Городах воинской славы, столицах субъектов Российской Федерации и узловых железнодорожных станциях. На каждой из более 20-ти остановок для местных жителей будут организованы экскурсии по выставочным экспозициям эшелона, выступления военных артистов, городских и сельских художественных коллективов. Также на железнодорожных станциях будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, полевые кухни и выставки современных образцов вооружения и техники воинских частей местных гарнизонов. Завершится Акция торжественной встречей «Эшелона Победы» на железнодорожном вокзале города Ростова-на-Дону 8 мая в канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа