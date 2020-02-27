В Республике Адыгея вынесен приговор организованной группе, совершившей кражу военного имущества
Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Армавирскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора ефрейтору Василию Юношеву, проходящему военную службу по контракту в войсковой части 31853, а также гражданам Илье Гуркуну, Ринату Гирько и Андрею Палию.
В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» и «б» ч. 4 ст. 158 (кража, совершенная организованной группой с незаконным проникновением в иные хранилища в крупном и особо крупном размерах), а также ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное организованной группой с незаконным проникновением в иные хранилища).
Установлено, что Гуркун, ранее судимый за хулиганство, угон транспортного средства и повреждение чужого имущества, решил совершить кражу радиоэлектронных блоков из воинской части для последующего получения из них элементов, содержащих драгоценные металлы. К исполнению задуманного он привлек Юношева, Палия и Гирько, а также приискал наборы отверток, кусачек, гаечных, разводных и специальных ключей, два налобных фонаря, жидкость WD-40 и сумку для последующей переноски похищенного имущества.
В августе 2019 года Гуркун, Юношев, Гирько и Палий в ночное время дважды проникали на территорию войсковой части 78108. Согласно заранее распределенным ролям Юношев и Палий наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы в случае опасности предупредить об этом других участников преступления, Гуркун забирался в КУНГи, откуда похищал элементы аппаратуры связи, а Гирько переносил их в укромное место. Изделия, содержащие драгоценные металлы, Гуркун сбывал скупщикам, а вырученные денежные средства разделил с подельниками.
В ночь с 30 на 31 августа 2019 года при совершении аналогичного преступления военнослужащие воинской части задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов Юношева, Палия и Гирько. Некоторое время спустя был обнаружен и задержан Гуркун, которому тогда удалось скрыться.
Согласно заключению специалистов стоимость похищенного военного имущества с учетом содержащихся в нем драгоценных металлов составила почти 1,7 млн рублей.
В ходе предварительного следствия Юношев и Палий в счет возмещения причиненного ущерба добровольно внесли 50 и 15,5 тыс. рублей соответственно.
Решением Майкопского гарнизонного военного суда Гуркуну в соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ отменено ранее назначенное приговором Советского районного суда г. Краснодара наказание в виде 2 лет лишения свободы условно и назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Палию и Гирько назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года каждому, Юношеву – 3 года лишения свободы, всем троим – условно.
Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск о взыскании с осужденных в солидарном порядке оставшейся суммы причиненного ущерба в размере более 1,6 млн рублей.
Источник: Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу
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