В Республике Адыгея вынесен приговор организованной группе, совершившей кражу военного имущества

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Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Армавирскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора ефрейтору Василию Юношеву, проходящему военную службу по контракту в войсковой части 31853, а также гражданам Илье Гуркуну, Ринату Гирько и Андрею Палию.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» и «б» ч. 4 ст. 158 (кража, совершенная организованной группой с незаконным проникновением в иные хранилища в крупном и особо крупном размерах), а также ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное организованной группой с незаконным проникновением в иные хранилища).

Установлено, что Гуркун, ранее судимый за хулиганство, угон транспортного средства и повреждение чужого имущества, решил совершить кражу радиоэлектронных блоков из воинской части для последующего получения из них элементов, содержащих драгоценные металлы. К исполнению задуманного он привлек Юношева, Палия и Гирько, а также приискал наборы отверток, кусачек, гаечных, разводных и специальных ключей, два налобных фонаря, жидкость WD-40 и сумку для последующей переноски похищенного имущества.

В августе 2019 года Гуркун, Юношев, Гирько и Палий в ночное время дважды проникали на территорию войсковой части 78108. Согласно заранее распределенным ролям Юношев и Палий наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы в случае опасности предупредить об этом других участников преступления, Гуркун забирался в КУНГи, откуда похищал элементы аппаратуры связи, а Гирько переносил их в укромное место. Изделия, содержащие драгоценные металлы, Гуркун сбывал скупщикам, а вырученные денежные средства разделил с подельниками.

В ночь с 30 на 31 августа 2019 года при совершении аналогичного преступления военнослужащие воинской части задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов Юношева, Палия и Гирько. Некоторое время спустя был обнаружен и задержан Гуркун, которому тогда удалось скрыться.

Согласно заключению специалистов стоимость похищенного военного имущества с учетом содержащихся в нем драгоценных металлов составила почти 1,7 млн рублей.

В ходе предварительного следствия Юношев и Палий в счет возмещения причиненного ущерба добровольно внесли 50 и 15,5 тыс. рублей соответственно.

Решением Майкопского гарнизонного военного суда Гуркуну в соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ отменено ранее назначенное приговором Советского районного суда г. Краснодара наказание в виде 2 лет лишения свободы условно и назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Палию и Гирько назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года каждому, Юношеву – 3 года лишения свободы, всем троим – условно.

Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск о взыскании с осужденных в солидарном порядке оставшейся суммы причиненного ущерба в размере более 1,6 млн рублей.

Источник: Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу