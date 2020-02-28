Экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск» выполнил электронные пуски ракет по целям условного противника

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Экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск» Каспийской флотилии = выполнил электронные пуски ракет по условным воздушным и морским целям в рамках тактического учения.

Военнослужащими была обнаружена группа надводных кораблей и палубные вертолёты морской авиации условного противника. Экипаж МРК «Град Свияжск» получил данные об объектах от боевого расчета загоризонтной радиолокационной станции «Подсолнух».

Разведывательное подразделение КФл подтвердило идентификацию целей, как объектов «противника», после чего экипаж МРК «Град Свияжск» успешно произвел электронный пуск ракет «Калибр» для нанесения эффективного ракетного удара.

В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены. Стрельбы выполнялись в условиях сложной помеховой обстановки.

Справочно:

РЛС «Подсолнух» позволяет в автоматическом режиме за пределами радиогоризонта одновременно или последовательно обнаруживать, сопровождать и классифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов одновременно и передавать их координаты для нанесения ракетных ударов с моря и берега.

Одной из главных особенностей РЛС «Подсолнух» является обзор, позволяющий обнаруживать морские надводные и воздушные объекты как в пределах прямой видимости, так и за линией горизонта.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа