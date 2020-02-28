Военнослужащие на Северном Кавказе осваивают армейскую тактическую стрельбу

/Военные новости/

На Северном Кавказе на общевойсковых полигонах 58-й общевойсковой армии Южного военного округа начались тренировки по армейской тактической стрельбе.

Военнослужащие повышают навыки владения индивидуальным стрелковым оружием в сочетании с психологической устойчивостью, способностью сделать контролируемый выстрел на поражение. Необходимость внедрения упражнений армейской тактической стрельбы обусловлена скоротечностью огневых контактов.

Армейская тактическая стрельба – новый подход для квалифицированного и безопасного овладения оружием. Разнообразие вооружения позволяет отработать различные варианты и условия стрельбы, развить внимание и реакцию принятия решения на применение оружия.

Полигоны 58-й армии ЮВО были специально оборудованы для выполнения упражнений армейской тактической стрельбы. На полигонах оборудовано около 1,7 тыс. мишеней, в том числе более 600 качающихся.

Переоборудование полигонов позволило внедрить новые упражнения стрельб из стрелкового оружия, провести занятия по огневой подготовке на новых элементах учебно-материальной базы, повысить скорость поражения целей из стрелкового оружия.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа