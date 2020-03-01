В Северо-Кавказском суворовском военном училище пройдет день открытых дверей

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В Южном военном округе во Владикавказе (Северная Осетия) в Северо-Кавказском суворовском военном училище (СВУ) 1 марта в 11:00 состоится День открытых дверей. Абитуриенты и их родители познакомятся с правилами приема, организацией образовательного процесса, объектами учебно-материальной базы.

Командование училища расскажет школьникам об истории учебного заведения, правилах приема и учебно-воспитательном процессе, а также ответит на вопросы. Кроме того, представители СВУ также проведут консультации по вопросам поступления в военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.

Потенциальные воспитанники СВУ и их родители ознакомятся с условиями проживания и питания, особенностями службы и быта воспитанников.

Суворовцы покажут гостям классы, где они обучаются, занимаются спортом и отдыхают. В училище созданы все условия для обучения, получения глубоких и разносторонних знаний: современные учебные корпуса и лаборатории физики, химии и биологии, робототехники, классы военной и автомобильной подготовки, которые оснащены новейшими тренажерами и оборудованием.

Также ведется строительство нового комплекса Северо-Кавказского Суворовского военного училища. Возводятся современные учебные корпуса, крытый спортивный комплекс, медицинский и жилые блоки.

Строительство нового современного комплекса проходит в два этапа. Первый планируют завершить к сентябрю с.г. К тому времени появится полностью готовый к работе учебный комплекс на 320 человек. Второй – заключительный этап – завершится в 2021 году. Тогда учебное заведение расширится до типового штата в 560 человек. На его территории появится 26 объектов площадью почти 80 тысяч квадратных метров.

Сейчас в Суворовском училище получают образование 230 кадетов. С появлением нового учебного комплекса число суворовцев и педагогов увеличат. Под новое военное училище во Владикавказе выделили 16 гектаров земли: его построят на окраине города рядом с Ледовым дворцом. Проект здания подготовили архитекторы из Санкт-Петербурга.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа