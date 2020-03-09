Психологи в Карачаево-Черкесии оценили действия младших командиров в стрессовых ситуациях

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Психологический тренинг с военнослужащими в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, провели военные психологи Южного военного округа для младших командиров горного мотострелкового соединения в Карачаево-Черкесии.

В ходе занятия личный состав мотострелкового взвода под наблюдением военных психологов преодолел огненную полосу препятствий с выполнением различных задач.

Военнослужащим пришлось десантироваться из горящего бронеавтомобиля, преодолеть водную преграду, ползти под колючей проволокой. Все эти испытания сопровождались различными шумовыми эффектами – взрывами, пулеметными очередями, ревом летящих самолетов и свистом мин, огнем, дымом.

В процессе прохождения огненной полосы военные психологи оценивали действия военнослужащих, их способности принимать рациональные решения и грамотно выполнять поставленные задачи.

Результаты исследований, полученные в экстремальной обстановке, дали возможность командирам воинских частей оценить не только физические возможности подчиненных, но и спрогнозировать поведение каждого военнослужащего в боевых условиях, чтобы добиться эффективного выполнения поставленных задач в составе подразделений.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа