В Минобороны России сообщили о гибели военного в ДТП в Сирии

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Военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП, которое произошло из-за технической неисправности автомобиля в Сирии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны России.

«11 марта 2020 года, двигаясь в составе колонны по горному участку автодороги общего пользования Аль-Кадмус-Банияс (Сирия), автомобиль Урал-4320 авиабазы Хмеймим съехал в кювет, допустив столкновение с придорожной постройкой», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Как отмечается, в результате ДТП «погиб военнослужащий-контрактник, находившийся в кабине автомобиля».

«Причиной дорожно-транспортного происшествия могла стать техническая неисправность автомобиля», — добавили в ведомстве.

7 марта СМИ писали, что 30 человек стали жертвами столкновения бензовоза и двух автобусов в Сирии.

Источник: https://russian.rt.com/world/news/727485-minoborony-dtp-siriya?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=russian.rt.com&utm_term=1259974&utm_content=1