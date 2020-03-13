В Карачаево-Черкесии разведчики блокировали диверсантов противника в горном ущелье Кавказского хребта

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На горном полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии разведчики 49 общевойсковой армии Южного военного округа провели тактико-специальное учение с применением комплексов беспилотной авиации по блокированию разведгруппы условного противника в горном ущелье Кавказского хребта.

Разведчики совершили марш к месту проведения практических действий, при выдвижении в район выполнения задачи были выполнены задачи боевого охранения и всестороннего обеспечения войск на марше, ведение разведки с применением БЛА и отражение нападения диверсионно-разведывательных групп.

Для решения основных задач боевого управления, связи и передачи информации, выработки данных для корректировки применения вооружения военнослужащие применили комплексы разведки управления и связи «Стрелец».

Также разведчики освоили модернизированные малогабаритные навигационные приборы индивидуального пользования «Грот-М» с системой ГЛОНАСС.

В учении приняли участие более 300 войсковых разведчиков ЮВО, задействовали свыше 50 бронеавтомобилей и гусеничных тягачей бронированных.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа