Военнослужащие подтвердили готовность к выполнению задач в горах Абхазии

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Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии успешно сдали зачеты по горной подготовке в рамках контрольных занятий по тактической подготовке.

Комплексное занятие состояло из трех этапов: проверка теоретических знаний, практических навыков на специализированной горно-штурмовой полосе и зачетное прохождение маршрута на горном скалистом участке.

На первом этапе были оценены знания особенностей горных рельефов, влияния природных факторов горной местности на организм человека, тактику действий подразделений при совершении маршей и в различных видах боя.

Военнослужащие разведывательных подразделений базы продемонстрировали знания и навыки организации устойчивой радиосвязи в горах и подготовку на горно-штурмовой полосе: от бухтовки верёвок и надевания горного снаряжения до вязания узлов и наведения переправ через различные препятствия.

Самым сложным этапом экзамена являлось прохождение маршрута на скалистом участке местности. На участке «скальника» бойцы продемонстрировали навыки одиночного и группового скалолазания, работу в связке, движение по П-образным перилам, подъёмы и спуски на верёвках, эвакуацию «раненого».

Занятия по горной подготовке проходят в соединении в плановом порядке, вне зависимости от времени года и погодных условий. В течении всего периода обучения военнослужащие базы выезжают на специализированные горные полигоны, где применяют полученные навыки и умения при выполнении учебно-боевых задач.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа