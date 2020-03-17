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На Каспийской флотилии стартовали занятия по воздушно-десантной подготовке с морпехами ЮВО

 На Каспийской флотилии стартовали плановые практические занятия по воздушно-десантной подготовке с военнослужащими десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты Южного военного округа.

 Подготовка бойцов разделена на несколько этапов: в ходе начального этапа личный состав десантно-штурмовых и разведывательно-десантных подразделений изучает теоретические основы прыжка с парашютом, материальную часть и приборы, обучается укладке парашютов, подгонке снаряжения, креплению оружия, отрабатывает прыжки на снарядах и тренажёрах воздушно-десантного комплекса.

Наземную подготовку проводят командиры подразделения под контролем и руководством офицеров и инструкторов воздушно-десантной службы, перед которыми стоит задача обучить личный состав выполнению прыжков с парашютом в различных условиях и местности.

Завершающим этапом ВДП является практическое выполнение прыжков с парашютом. К прыжкам допускаются военнослужащие, освоившие программу наземной подготовки и сдавшие зачёты комиссии.

Парашютные прыжки с вертолётов армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО ЮВО запланированы на конец текущей недели, будет задействовано порядка 300 морских пехотинцев отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии.

 

 

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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На Каспийской флотилии стартовали занятия по воздушно-десантной подготовке с морпехами ЮВО