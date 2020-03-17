Подразделения радиоэлектронной борьбы на учении в Абхазии подавили радиосети и системы навигации

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Специалисты радиоэлектронной борьбы российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Республике Абхазия, в ходе плановых учебных мероприятий боевой подготовки подавили системы связи и навигации условного противника.

На полигоне Нагвалоу в Абхазии специалисты РЭБ развернули станции, провели сбор и анализ разведданных, полученных на основе приема электромагнитного излучения коротких и ультракоротких волн, с последующей передачей координат условного противника артиллерийским подразделениям для нанесения массированного огневого удара.

Также специалисты РЭБ ЮВО нарушили систему связи полевых авианаводчиков условного противника на расстоянии до 200 км в горах и на прибрежной территории у границ Черного моря. С применением машин постановки помех «Лава» на базе автомобилей УАЗ «Патриот» была нарушена связь в радиусе более 15 км и искажено навигационное поле «противника», создаваемого системами определения местоположения.

Эффективность созданной зоны радиопомех подтвердили военнослужащие подразделений связи военной базы, выступающие в роли условного противника.

Работа подразделений РЭБ позволяет предотвратить ведение разведки условным «противником» радиосредствами, блокировать возможность дистанционного управления подразделениями и наведения высокоточного управляемого ракетного оружия на цели.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа