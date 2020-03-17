Саперы на Кубани провели учение по подрыву неизвлекаемых взрывных устройств

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В Краснодарском крае с военнослужащими инженерно-саперного полка 49 общевойсковой армии Южного военного округа проведено тактико-специальное учение по подготовке, закладке и подрыву зарядов.

Военнослужащие выполнили инженерную разведку с использованием современных образцов техники и вооружения, а также комплекс мероприятий по разминированию местности, в частности, дистанционному подрыву взрывных устройств условного противника, установленных на неизвлекаемость.

Помимо этого, военные инженеры выполнили нормативы по подготовке и закладке взрывных устройств, а также подрывы бетонных и деревянных конструкций, имитирующих опоры мостов, с целью затруднения перемещения подразделений условного противника.

При проведении мероприятия боевой подготовки военные инженеры использовали заряды с различными значениями тротилового эквивалента в зависимости от поставленных задач.

При ведении разведки были использованы современные технические средства, в частности, миноискатели «Коршун», защитные костюмы «Сокол».

Всего в учении приняли участие порядка 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 30 единиц военной техники.

Механизм необезвреживаемости (неизвлекаемости) – специальное устройство взрывателя, предназначенное для установки взрывного устройства в неизвлекаемое положение. Взрыватель находится в боевом положении и при попытке разминирования или каких-либо действий по отношению к взрывному устройству происходит взрыв.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа