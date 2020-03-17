Саперы на Кубани провели учение по подрыву неизвлекаемых взрывных устройств
В Краснодарском крае с военнослужащими инженерно-саперного полка 49 общевойсковой армии Южного военного округа проведено тактико-специальное учение по подготовке, закладке и подрыву зарядов.
Военнослужащие выполнили инженерную разведку с использованием современных образцов техники и вооружения, а также комплекс мероприятий по разминированию местности, в частности, дистанционному подрыву взрывных устройств условного противника, установленных на неизвлекаемость.
Помимо этого, военные инженеры выполнили нормативы по подготовке и закладке взрывных устройств, а также подрывы бетонных и деревянных конструкций, имитирующих опоры мостов, с целью затруднения перемещения подразделений условного противника.
При проведении мероприятия боевой подготовки военные инженеры использовали заряды с различными значениями тротилового эквивалента в зависимости от поставленных задач.
При ведении разведки были использованы современные технические средства, в частности, миноискатели «Коршун», защитные костюмы «Сокол».
Всего в учении приняли участие порядка 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 30 единиц военной техники.
Механизм необезвреживаемости (неизвлекаемости) – специальное устройство взрывателя, предназначенное для установки взрывного устройства в неизвлекаемое положение. Взрыватель находится в боевом положении и при попытке разминирования или каких-либо действий по отношению к взрывному устройству происходит взрыв.
Источник: Пресс-служба Южного военного округа
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