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В Астраханской области ракетчики поразили цель на дальности более 200 км

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области военнослужащие ракетного соединения Южного военного округа выполнили электронный пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

 

Пуск ракеты осуществлен на дальность более 200 км по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на «отлично».

Проведение учебного пуска является этапом подготовки к реальному пуску ракеты, в рамках лагерного сбора подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО.

 

 

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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