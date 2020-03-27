Военные медцентры в четырёх военных округах будут построены к середине мая

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Строительство первых восьми многофункциональных медицинских центров будет завершено до 30 апреля, оставшиеся восемь – до 15 мая, сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в пятницу на селекторном совещании.

«До 30 апреля, - сказал Иванов, - мы завершим строительство восьми инфекционных центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом бору и Уссурийске. И до 15 мая - оставшиеся восемь центров», - сказал Иванов.

Он отметил, что все шестнадцать многофункциональных модульных медицинских центров будут оснащены самым современным оборудованием,

«В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки нам предстоит выполнить работы по возведению 16-ти специализированных медицинских центров общей ёмкостью 1600 койко/мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, которые уже к середине мая будут полностью готовы», - сказал Иванов.

По его словам, создание медицинских центров осуществляется в рамках развития инфраструктуры существующих военных госпиталей Минобороны России.

«С 20 марта текущего года во всех военных округах развернуты работы по их строительству», - сказал Иванов.

На указанные цели, напомнил Иванов, министерству обороны правительством РФ выделены бюджетные ассигнования в размере 8,8 млрд рублей.

Строительство этих многофункциональных медицинских центров, отметил Иванов, ведётся по поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ. Работы ведут специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.

Он уточнил, что в Западном военном округе строятся шесть центров. В Одинцово – на 100 койко/мест, Подольске (200), Нижнем Новгороде (60), Смоленске (60), Калининграде (100), Пушкин Ленинградской области (60).

Три медцентра будут возведены в Южном военном округе: в Ростове-на-Дону – на 160 к/м, Севастополе (60), Волгограде (100).

В Центральном военном округе учреждения строят в Новосибирске на 160 к/м, Омске (100), Оренбурге (60).

Четыре центра появятся в Восточном военном округе: в Сосновом бору (Улан-Уде) – на 60 к/м, Уссурийске (60), Петропавловске-Камчатский (60), Анастасьевке (Хабаровский край) – на 200 к/м, сообщил Иванов.

Монтаж зданий начался на строительстве медицинских центров Минобороны в Одинцово и Нижнем Новгороде

На остальных 14 объектах до конца недели будет завершена заливка фундаментов. Гражданское население сможет получать медпомощь в военных медцентрах.

Работы по строительству 16 модульных медицинских центров в четырёх военных округах идут круглосуточно, все фундаменты будут залиты к концу текущей недели, сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

«На сегодняшний день работы развернуты на всех объектах в круглосуточном режиме в три смены. До конца недели мы завершаем заливку фундаментов на всех объектах строительства. При этом на объектах в Одинцово и Нижнем Новгороде эта работы уже завершены, и мы перешли к монтажу зданий», - сказал Иванов в пятницу на селекторном совещании.

По его словам, сейчас работу на объектах ведут более 3,5 тыс. человек, задействовано 800 единиц техники.

«Мобилизация сил и средств, задействованных на объектах, позволяет обеспечивать необходимые темпы работ в соответствии с утвержденными графиками и составляет на текущий момент более 3,5 тысяч человек и 800 единиц техники», - сказал Иванов.

Одновременно, продолжил он, организована централизованная поставка необходимого медицинского оборудования и оснащения.

«Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации», - сказал замминистра.

Он сообщил, что определены соответствующий штат и состав медицинского персонала строящихся центров, которые проходят обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России.

«Для будущих центров формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов», - сказал Иванов.

Специализированную медицинскую помощь в центрах сможет получать и гражданское население, общая площадь этих лечебных учреждений составит 115 тысяч квадратных метров, сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

«Завершение мероприятий позволит обеспечить необходимой медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения», - сказал Иванов на селекторном совещании в пятницу.

Он подчеркнул, что возведение центров – «это беспрецедентное по масштабу и срокам строительство ведётся от Калининграда до Камчатки, и наша задача выполнить поручение с высоким качеством в установленный срок».

«Сроки строительства очень сжатые - от 40 до 56 суток», - сказал Иванов, отметив, что площадь возводимых центров составит почти 115 000 квадратных метров - от 5 000 до 12 000 квадратных метров, в зависимости от этажности и ёмкости центра.

По оценке замминистра, «возводятся объекты капитального характера с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки строительства при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик построенных медицинских центров».

Учитывая важность и сроки реализуемой задачи, отметил Иванов, координация и контроль хода работ по строительству центров осуществляется в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной РФ.