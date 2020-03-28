Военнослужащие завершили двустороннее тактическое учение на горном полигоне в Дагестане

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Мотострелки соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа завершили двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой на горном полигоне Дальний в Дагестане.

Командиры ротных тактических групп во взаимодействии с разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями отработали задачи по поиску, блокированию и уничтожению противника.

На этапе боевых стрельб военнослужащие поразили мишени из вооружения самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», танков Т-90А, боевых машин пехоты БМП-3 и минометов 2Б-11 «Сани». Экипажи армейской авиации выполнили учебно-боевые задачи в едином замысле командиров ротных тактических групп.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 70 ед. военной техники, а также вертолеты армейской авиации и беспилотники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа