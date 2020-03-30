В Дагестане начались тактические учения артиллерии полка морской пехоты с боевой стрельбой

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В Дагестане начались тактические учения артиллерии полка морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) с боевой стрельбой.

На первом этапе артиллерийские подразделения, на вооружении которых находятся буксируемые 122-мм гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня «Град», минометы и противотанковые управляемые ракеты, совершили марш в район полигона Аданак для выполнения учебных задач, а также мероприятий подготовки к боевым стрельбам.

Для проверки боеготовности подразделений и создания обстановки, приближенной к боевой, подготовлены более 30 мишеней, а также будут применяться средства имитации общевойскового боя.

В ходе активной фазы учений артиллеристам предстоит подавить и уничтожить огневые средства и живую силу условного противника на расстоянии до 10 км, совершить маневр для выхода из зоны поражения артиллерии противника на запасные огневые позиции, взаимодействовать с подразделениями других видов войск.

Особое внимание будет уделено слаженным действиям личного состава при занятии огневых позиций, командно-наблюдательных пунктов, их инженерного оборудования и маскировки, подготовке к открытию огня, ведению разведки целей, а также решению огневых задач по стрельбе и управлению огнём.

На завершающем этапе тактических учений пройдут боевые стрельбы, где проверят боевую выучку и готовность артиллерийских расчетов к выполнению задач огневого поражения объектов и живой силы условного противника.

В учениях артиллерии задействовано порядка 200 единиц вооружения и военной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа