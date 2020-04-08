Общественная приемная Минобороны России перешла на дистанционный режим работы

/Военные новости/

Специалисты общественной приемной Южного военного округа организовали работу в удаленном режиме.

«Свои обращения граждане могут направить через официальный интернет портал Минобороны России», - сообщила начальник отдела (по работе с обращениями граждан, общественной приемной Министерства обороны Российской Федерации) ЮВО Валерия Половинкина.

Для этого необходимо на главной странице интернет портала найти раздел «Электронная приёмная», далее «Электронные приемные военных округов и флотов», где можно подать заявление в Южный военный округ.

«С начала 2020 года поступило более 1,5 тыс. обращений граждан, большинство из которых были связаны с вопросами социального обеспечения и прохождения военной службы», - отметила Валерия Половинкина.

«В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне рассмотрено более 200 обращений от фронтовиков, членов их семей и родственников по вопросам восстановления памятников и увековечении памяти героев войны», пояснила Половинкина.

Необходимо отметить, что в 2019 году более 5,7 тыс. человек получили разъяснения по волнующим их вопросам.

Все поступившие обращения в общественную приемную ЮВО рассматриваются специалистами в установленные законом сроки, и ответ направляется заявителю.

Практика приема обращений граждан по личным вопросам через интернет портал Минобороны России в ЮВО будет переведена на постоянную основу.

В общественную приемную могут обращаться военнослужащие и члены их семей, граждане, уволенные с военной службы и члены их семей, гражданский персонал округа, а также организации по вопросам, относящимся к ведению Министерства обороны России.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа