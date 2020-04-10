Подразделения химзащиты выполнят специальную обработку зданий и дорог на территории 15 субъектов РФ

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Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) выполнят специальную обработку зданий и дорог на территории 15 субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В состав сводных отрядов ликвидации чрезвычайных ситуаций территориальных (местных) гарнизонов Южного военного округа (ЮВО) включены подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты воинских частей.

Кроме того, решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова созданы резервные подразделения специальной обработки из состава батальонов и бригад РХБ защиты общевойсковых армий, Черноморского флота и окружного подчинения.

В целях выполнения задач по дезинфекции на территории 15 территориальных и 53-х местных гарнизонов в общей сложности привлечено около 1,2 тыс. военнослужащих.

Для специальной обработки объектов и территорий предусмотрено задействовать около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочных станций АРС-14 поливочных и пожарных машин АПКМ.

Назначенные силы и средства спланированы для проведения дезинфекции более 5 тыс. зданий и сооружений и порядка 100 тыс. квадратных метров прилегающих к ним дорог.

Согласование районов и объектов выполнения задач специальными подразделениями представители командованию объединений округа поручено организовать с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции планируется организовать во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа