Дезинфекцию 19 предприятий ОПК Ростовской области выполнят подразделения специальной обработки ЮВО

/Военные новости/

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа (ЮВО) приступили к специальной обработке на объектах 19 предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ростовской области.

На имя командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова поступила заявка от администрации региона на проведение дезинфекции системообразующих предприятий. В общей сложности необходимо провести дезинфекцию 170 знаний и сооружений, а также около 700 тыс. кв.м прилегающих к ним дорог и территорий.

В соответствии с утвержденным планом-графиков специалисты полка РХБЗ 8-й общевойсковой армии ЮВО приступили к работам на территории оборонных предприятий АО «Алмаз» и ПАО «Гранит». Дезинфекция проводится на восьми заводских объектах и площади порядка 50 тыс. кв. м.

Ранее подразделение РХБЗ 150 мотострелковой дивизии ЮВО провело специальную обработку более 20 тыс. кв. м производственных объектов и прилегающей к ним территории авиастроительного предприятия холдинга «Вертолеты России» ПАО «Роствертол» в Ростове-на-Дону.

Специалисты РХБЗ ЮВО выполняют обработку специальным раствором ДТС-ГК. Для специальной обработки территории, зданий и сооружений предприятия военнослужащие используют авторазливочные станции АРС-14. Личный состав подразделений РХБЗ выполняет задачи в средствах индивидуальной защиты Л-1 и противогазах ПМК-4.

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника А.Дворникова специальные подразделения РХБЗ общей численностью около 1,2 тыс. военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53-х местных гарнизонов. Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочных станций АРС-14 поливочных и пожарных машин АПКМ

Согласование районов и объектов выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО организовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

Источник: https://function.mil.ru/