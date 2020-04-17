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Танкисты ЮВО впервые провели ночные контрогневые маневры в горах Армении

В рамках тактико-специального учения экипажи танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, провели контрогневые маневры в ночных условиях горной местности.

На полигоне Алагяз танкисты, используя рельеф местности для маскировки, организовали засаду и провели контрольные стрельбы штатным снарядом по низколетящим воздушным целям, огневым средствам и бронеобъектам условного противника на дальности до 2 км.

Также экипажи выполнили фланговую стрельбу при вождении танков по горной местности с преодолением естественных препятствий, противотанковых рвов и заграждений.

Всего в тактико-специальном учении было задействовано около 50 единиц вооружения, военной и авиационной техники ЮВО, в том числе средства имитации целей условного противника.

Источник: https://function.mil.ru/

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Категория: Новости / Военные новости

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