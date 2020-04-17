В 49-ю армию ЮВО поступили новые многофункциональные комплексы управления войсками

/Военные новости/

В 49-ю общевойсковую армию Южного военного округа (ЮВО) для оснащения полевых пунктов управления автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5.

Оснащение мобильными комплексами позволило в 2 раза сократить время на развертывание командных пунктов в полевых условиях, а также сократить смену места дислокации, автоматизировать ряд задач и существенно повысить качество обмена информацией.

АПЕ-5 установлены на базе автомобиля КАМАЗ и включают в себя автоматизированныеё рабочие места для командного состава, объединенные в единую локальную сеть и обеспечивающие управление подчиненными соединениями и частями с полевого командного пункта, в том числе посредством защищенного канала связи в режиме видеоконференции.

Они предназначены для автоматизированного управления и обмена Многофункциональные комплексы оснащены спутниковыми системами навигации ГЛОНАСС, устройством обработки картографической информации. Автономную работу обеспечивают входящие в состав комплексов электрогенераторы.

Источник: https://function.mil.ru/