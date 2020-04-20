Лучшие кинологи Юга России на конкурсе «Верный друг» впервые сразятся в режиме онлайн-трансляции

/Военные новости/

Лучшие военные кинологи Юга России сразятся в окружном этапе конкурса «Верный друг» в режиме онлайн-трансляций по средствам видеоконференцсвязи из своих пунктов постоянной дислокации.

В состязаниях примут участие около 50 вожатых Южного военного округа (ЮВО) из воинских соединений Ростовской и Волгоградской областей, а также российских военных баз в Южной Осетии, Армении и Абхазии.

Служебные собаки представлены такими породами, как московская сторожевая, ротвейлер, английская, немецкая, восточно-европейская овчарки, а также ризеншнауцер.

Кинологи вместе со своими служебными собаками на время преодолеют трассу дог-биатлона, полосу препятствий, продемонстрируют навыки служебной выучки.

На полосе препятствий протяжённостью 300 м собака по команде кинолога должна преодолеть лестницу, барьер, забор, окоп, бум и переползти под низко натянутой сеткой.

Трехкилометровый маршрут дог-биатлона участники соревнований пройдут с мелкокалиберной винтовкой, из которой будут вести огонь на двух рубежах в положении лёжа и стоя.

Завершающей частью соревнований станет задержание «нарушителя», его досмотр и конвоирование с последующей защитой от нападения.

Пять лучших специалистов служебного собаководства со своими питомцами представят ЮВО на всеармейских соревнованиях, которые пройдут на базе учебного центра служебного собаководства ВС РФ, расположенном в Дмитровском районе Московской области.

Источник: https://function.mil.ru/